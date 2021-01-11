تحضيرات لانطلاق أكبر محاكمة في إيطاليا

تنطلق الأربعاء محاكمة مئات الأعضاء المفترضين في مافيا ندرانجيتا، أكثر المافيات الإيطالية نفوذا، في إطار مسار قضائي موسع، هو الأكبر من نوعه منذ عقود، يُتوقع استمراره أكثر من عامين. وسيجري خلال الجلسات الاستماع إلى 355 متهما بينهم قادة سياسيون، وعناصر في الشرطة ورجال أعمال، إضافة إلى 900 شاهد و400 محام، داخل قاعة قد استُصلحت خصيصا لاستضافة هذه المحاكمة غير الاعتيادية، وهي الأكبر منذ ثلاثة عقود، في قلب كالابريا، أفقر المناطق الإيطالية حيث تنشط المافيا بقوة. ووافق 58 شاهد ادعاء على كسر قاعدة الصمت «أوميرتا» لكشف أسرار عصابة مانكوزو وشركائها. وخلال جلسة تمهيدية عُقدت أخيرا، تطلبت تلاوة أسماء المتهمين ثلاث ساعات، وعلى رأسهم الزعيم المافياوي لويجي مانكوزو، القابع في السجن منذ حوالى عشرين عاما، إضافة إلى عشرات القادة المافياويين الآخرين، من أصحاب الألقاب الشبيهة بعالم العصابات في أفلام هوليوود، من أمثال «الذئب» و«الضخم» و«الأشقر» و«الماعز الصغير». ويُنظر إلى هذه المحاكمة على أنها محاولة من السلطات الإيطالية لإثبات هيبتها، بوجه مافيا ندرانجيتا، التي تتحكم بخطوط التموين بالكوكايين في سائر أنحاء أوروبا.



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