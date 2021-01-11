عقيلة صالح يبحث في باريس التدخلات العسكرية التركية

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

بدأ رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، زيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس لمدة يومين، لبحث التطورات السياسية والعسكرية التي شهدتها الأراضي الليبية خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصاً في المنطقة الوسطى التي تشهد تأهباً لقوات الجيش الوطني، وميليشيات حكومة «الوفاق».

وأكد مصدر في مكتب رئيس البرلمان الليبي لـ«الاتحاد»، أن الزيارة ستتطرق إلى التدخلات الأجنبية الخارجية في الشأن الداخلي، وتأثير ذلك على العملية السياسية، مشيراً إلى أن ملف التدخل العسكري التركي ونقل المرتزقة، وتثبيت وقف إطلاق النار سيكون محور النقاش الرئيس، خلال زيارة صالح.

ولفت المصدر إلى أن زيارة رئيس البرلمان تأتي ضمن اتصالات وتحركات دولية يقوم بها لدعم العملية السياسية، وحشد الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف في الأراضي الليبية، مؤكداً أن الجانب الفرنسي لديه تفهم كامل للشواغل التي يحملها صالح في ظل التأهب العسكري في المنطقة الوسطى.

وأوضح المصدر الليبي أن رئيس مجلس النواب سيتطرق إلى ضرورة التزام الأمم المتحدة بدورها الوسيط في العملية التفاوضية التي تديرها في منتدى الحوار السياسي، مؤكداً أن صالح سينقل للجانب الفرنسي تخوفه من هيمنة تيار بعينه على السلطة التنفيذية المزمع تشكيلها في البلاد للتحضير للانتخابات المقبلة.

سياسياً، قدم أعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، خلال جلسة افتراضية لهم، مساء أمس الأول، مقترحاتهم بشأن القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا توافق أعضاء الحوار السياسي الليبي على عقد جلسات مكثفة خلال الأسبوع الجاري، للوصول إلى التوافق على مقترح أو أكثر، مشيدة، بما وصفته بـ«الحوار البناء» للجنة القانونية.

من جانبه، انتقد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، مصطفى الزائدي، تشكيل البعثة الأممية للدعم في ليبيا لجنة «قانونية» مكونة 18 شخصاً بها خمسة قانونيين فقط، معتبراً أن هذا استمرار لمسلسل العبث.

وتضم اللجنة القانونية 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، وتهدف إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المُساعدة، ومن بينها مُقترح الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات الوطنية، بحسب بيان صادر عن البعثة.

وفي طرابلس، تشهد العاصمة حالة من الاستنفار الكبير في صفوف ميليشيات حكومة «الوفاق» الداعمة لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بعد إعلان وزير الداخلية فتحي باشاغا إطلاق عملية تحت مسمى «صيد الأفاعي» ضد ما وصفها بـ«الجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة».

وأكد وزير دفاع حكومة «الوفاق» صلاح النمروش وقائد المنطقة العسكرية الغربية وقائد منطقة طرابلس العسكرية، عدم وجود تنسيق مسبق معهم للعملية الأمنية التي أطلقها فتحي باشاغا، مطالبين ما وصفوها بـ«جهات ذات الاختصاصات الأمنية» التنسيق المسبق مع وزارة دفاع الوفاق بمؤسساتها العسكرية والأمنية.

يأتي ذلك التصعيد في ظل تحشيدات عسكرية كبيرة دفعت بها مدينة مصراتة إلى العاصمة طرابلس لدعم وزير الداخلية فتحي باشاغا، وذلك في توقيت يرجح عدد من المراقبين أن تندلع فيه مواجهات مسلحة عنيفة غرب البلاد. ويسعى وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا لتقديم نفسه للدول الغربية، باعتباره شخصية ترفض الإرهاب والتطرف في ليبيا، باستخدام الأسلحة التركية.

ومن جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أن وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا يتطلب أيضاً دعماً من الجهات المعنية الإقليمية والدولية، وأن تتقيد جميع الدول الأعضاء «تقيداً تاماً بحظر توريد الأسلحة والجزاءات الأخرى المفروضة من مجلس الأمن»، منبهاً إلى أنه قد تزداد التطورات الميدانية، تقلباً من جراء ازدياد التدخل والدعم العسكري الأجنبيين.

نائب رئيس المجلس الرئاسي يبدأ زيارة إلى روما

وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق إلى العاصمة الإيطالية روما، وذلك في زيارة عمل. وقالت وكالة «نوفا» الإيطالية: «إن معيتيق سيتشاور مع الجانب الإيطالي حول مقر المستشفى العسكري الميداني في مصراتة، الذي لا يزال في طور التنفيذ»، مشيرة إلى اعتزامه الاجتماع مع المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز، ومسؤولين إيطاليين.

وتأتي زيارة معيتيق بعد يومين على زيارة السراج إلى روما، ولقائه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ودي مايو وستيفاني ويليامز وسفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند.