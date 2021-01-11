العراق: 433 حزباً تسعى للتسجيل في الانتخابات

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن المجموع الكلي للطلبات التي تسلمتها لتسجيل الأحزاب بلغ 433 طلباً، وحسب بيان للمفوضية، فقد أجازت 225 حزباً، بـيـنـمـا بـلـغ عــدد طـلـبـات التسجيل لـلأحـزاب قيد التأسيس 63 طلباً، أما طلبات الأحزاب المرفوضة، فقد بلغت 128 طلباً، في حين بلغ عـدد الأحزاب التي تقدمت لسحب طلباتها 17 حزباً.

وفـتـحـت المفوضية باب التسجيل للتحالفات السياسية من 9 إلى 16 من يناير الجاري، وتسلم قوائم المرشحين من 9 إلى 28 من الشهر نفسه.

وأكدت أن «عدد الناخبين الذين سيشاركون في الانتخابات المقبلة يبلغ أكثر من 25 مليون ناخب، من بينهم مواليد حتى عام 2003».

وفي حين لم يعلَن حتى الآن عن أي تحالفات سياسية جديدة، فإن هناك مفاوضات بين أطراف سياسية كثيرة من أجل الدخول في قوائم موحدة في الانتخابات، أو لإقامة تحالفات ما بعد ظهور نتائج الانتخابات.

وكشف مصدر سياسي رفيع المستوى أن «الأسبوع الحالي سيشهد لقاءات واجتماعات مكثفة بين الزعامات والقوى السياسية في العراق من أجل حسم مصير الانتخابات المبكرة».

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حدد السادس من يونيو المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.