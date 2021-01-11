دبلوماسي سابق لرئاسة «الاستخبارات المركزية»

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، أمس، اختيار وليام بيرنز، الدبلوماسي المخضرم، الذي شغل مراكز عدة حول العالم، لتولي إدارة وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي ايه».

وقال بايدن، إن «بيل (وليام) بيرنز دبلوماسي نموذجي يتمتع بخبرة عقود على الساحة العالمية، من أجل إبقاء شعبنا وبلدنا في أمن وسلام».

وتقاعد ويليام بيرنز من السلك الدبلوماسي في عام 2014، بعدما عمل ضمنه طيلة 33 عاماً، لا سيما كسفير للولايات المتحدة في روسيا، خلال الفترة من 2005 إلى 2008، قبل أن يرأس مؤسسة «كارنيجي» للسلام الدولي، وهي مؤسسة بحثية.

وسيكون بيرنز أول مدير للوكالة يشغل هذا المنصب، بعد مسيرة مهنية كاملة في السلك الدبلوماسي.