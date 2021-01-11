بايدن يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الاثنين، مباشرة أمام كاميرات التلفزيون الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وقال الرئيس الديمقراطي في أحد مستشفيات ولاية ديلاوير، حيث تلقى اللقاح«أولويتي الأولى هي ضمان (حقن) اللقاح في أذرع الناس في أسرع وقت ممكن».

وكان بايدن تلقى الجرعة الأولى من اللقاح الذي تنتجه شركات «فايزر» الأميركية و«بيونتك» الألمانية في 21 ديسمبر الفائت، أيضا أمام كاميرات التلفزيون.

وقال يومها «أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافرا. لا داعي للقلق».

بعد بايدن بأيام، تلقت نائبته كامالا هاريس أيضا اللقاح.