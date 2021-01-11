وزير خارجية الإمارات ينشر أغنية لهذه الفنانة اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 11:16 مساءً - منذ 16 دقيقة

نشر وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان على صفحته عبر تويتر أغنية للفنانة اللبنانية نجوى كرم، وتحمل الأغنية اسم “زايد مجدها” وغرد بها الشيخ عبدالله بن زايد مع تعليق يحمل اسم المطربة وعلمي الإمارات ولبنان، فيما أعادت نجوى كرم نشر تغريدته مع تعليق قالت فيه “كنت بعني كلّ كلمة بقولها بهالغنية ومن كلّ قلبي دلّيت عالحقيقة”.

كتب الأغنية روجيه فغالي، ولحنها أنطوان الشعك، وطرحتها نجوى كرم على قناتها الخاصة بمنصة “يوتيوب” يوم 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، وحققت حتى الآن نحو 80 ألف مشاهدة.