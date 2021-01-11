خلال تلقيه جرعة اللقاح الثانية.. بايدن يحذر من ازدياد تداعيات كورونا سوءاً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 11:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 11 - يناير - 2021 9:59 مساءً

خلال تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، صرح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأن دونالد ترامب يجب ألا يبقى في منصبه.

وقال بايدن إنه تحدث إلى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بشأن عزل ترامب، مضيفا “يجب محاسبة الناس الذين يدعون إلى الفتنة”.

ويسعى أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ إلى البدء بإجراءات عزل الرئيس الأميركي، بعد تصريحات أطلقها في تجمع انتخابي بين مؤيديه، الأربعاء الماضي، تنديدا بفوز بايدن في الانتخابات الرئاسية، ودعا البعض إلى أن هذه التصريحات كانت السبب في اقتحام المتظاهرين مبنى الكابيتول خلال جلسة للكونغرس.

من جهتها، استنكرت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، الاثنين، معارضة الجمهوريين إجراءات عزل ترامب، مضيفة أن الجمهوريين “يعرضون أميركا للخطر” عبر “تواطئهم” مع الرئيس دونالد ترامب الذي تتهمه بـ “التحريض على تمرد دام ضد أميركا” على خلفية أحداث مبنى الكابيتول.

وقالت بيلوسي إنها ستطلب من نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الموافقة على إجراءات عزل ترامب بعد 24 ساعة من إقراره.

وأعلن، ستيني هوير، المسؤول عن جدول عمل مجلس النواب “انعقاد جلسة للتصويت على العزل الأربعاء”، وفقا لما نقله لصحفيين، الاثنين.

“الأمور ستسوء قبل أن تتحسن”

وفيما يخص التعامل مع الوباء، قال بايدن إن “الوضع إثر كورونا سيكون أصعب”، مشددا على أهمية ارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من تفشي الفيروس.

وأضاف أن “الأمور جراء كورونا ستزداد سوءا قبل أن تتحسن”.

ويعتزم الرئيس المنتخب تسريع إجراءات التلقيح خلال أول مائة يوم من تسلمه الرئاسة في 20 يناير الجاري.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا في نسبة الإصابات بوباء كوفيد-19، وسارعت السلطات في الموافقة على لقاحي فايزر وموديرنا، وتحديد الأولوية للمسنين والأفراد العاملين في القطاع الصحي، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية الحالية وأعضاء في فريق بايدن الانتقالي، من بينهم نائبة الرئيس الأميركي المنتخبة، كامالا هاريس.