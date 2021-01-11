أمريكا تعيد إدراج كوبا على قائمة الدول الداعمة للإرهاب

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان "عبر هذا الإجراء، نحمل حكومة كوبا مجددا المسؤولية ونوجه رسالة واضحة: على نظام كاسترو أن يضع حدا لدعمه للإرهاب الدولي ولتخريب القضاء الأميركي".

أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب الاثنين، قبل تسعة أيام من انتهاء ولايتها، أنها اعادت إدراج كوبا على القائمة الاميركية السوداء ل"الدول الداعمة للارهاب" بعدما قامت إدارة الرئيس الاسبق باراك أوباما بسحبها من اللائحة.

محمد يوسف

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