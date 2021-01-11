الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يعرقلون مسعى لتفعيل التعديل الـ 25 من الدستور

محمد الفلاح - الإثنين 11 يناير 2021

صورة أرشيفية

عرقل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الاثنين، تحركا للديمقراطيين من أجل طرح تشريع يحث نائب الرئيس مايك بنس على البدء في عملية تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي لعزل الرئيس دونالد ترامب.



وسعى الديمقراطيون في المجلس إلى الموافقة على طرح التشريع على الفور للمناقشة، لكن الجمهوريين عرقلوا الخطوة.

وطرح الديمقراطيون في مجلس النواب، اليوم الاثنين، تشريعا من مادة واحدة لمساءلة الرئيس دونالد ترامب، تمهيدا لعزله بتهمة ”التحريض على التمرد“؛ لدوره في الهجوم على مبنى الكونغرس، الأسبوع الماضي.

ويشير التشريع إلى أن ترامب ألقى خطابا وسط تجمع قبل قليل من قيام أنصاره بالهجوم، وأنه أدلى بتصريحات ”شجعت وأدت إلى أعمال فوضوية في الكابيتول“.