شكرا لقرائتكم خبر عن 225 إصابة بكورونا في الجزائر والمغرب 456 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 102369 إصابةً.

وأشارت الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2812 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 191 مريضا، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 69403 حالات.

فيما سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى452988 .

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 24 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7767، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 426006 .