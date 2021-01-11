اعتقال متهم حدث ووالده بعد نصف ساعة من ارتكابهما جريمة قتل بذي قار

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة ذي قار، الاثنين، عن اعتقال متهم حدث ووالده بعد نصف ساعة من ارتكابهما جريمة قتل في ذي قار.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود وبايعاز من قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشات اللواء عودة سالم عبود، تمكنت مديرية قسم شرطة بلدة الشامية / مركز شرطة البطحاء باشراف مدير القسم العميد فراس محمد وضابط المركز العقيد عبد الحسين شرقي وبالتعاون مع قسم الاستخبارات ومكافحة الارهاب وقسم الامن الوطني في البطحاء من القبض على متهم حدث ووالده على خلفية حادث قتل".

واضافت ان "كل من المتهم ( م . م . ب ) البالغ من العمر 11 عاما ووالده المتهم ( م . ب . س ) البالغ من العمر 47 عاما من سكان قضاء البطحاء"، مشيرة الى ان "اعتقالهما تم بعد نصف ساعة من ارتكابهما الجريمة".