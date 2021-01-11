بريطانيا تسجل 46169 إصابة و529 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 46169 إصابة و529 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 46169، ليصل إلى مستوى 3118518 حالة.

وتشهد بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لمؤشر الإصابات اليومية، الذي بلغ يوم 8 يناير 68053، ما يمثل حصيلة قياسية، ليتراجع يوم 9 يناير إلى 59937، وفي 10 يناير إلى 54940.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 529 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 81960 متوفيا.

وبلغ عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد يوم 8 يناير مستوى 1325 حالة في حصيلة قياسية، لينخفض يوم 9 يناير إلى 1035 وفي 10 يناير إلى 563.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وأطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

ومع ذلك رصدت البلاد في الأسابيع الأخيرة انتشارا متسارعا للمرض، وفي 14 ديسمبر أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70%.