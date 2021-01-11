وسائل إعلام: "إف بي آي" يحذر من مجموعة مسلحة تنوي السفر إلى واشنطن في 16 يناير

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أفادت شبكة "ABC" الأمريكية، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يحذر من سفر مجموعة مسلحة إلى العاصمة واشنطن، في 16 يناير الحالي.

وأشارت الشبكة إلى أن مكتب التحقيقات، أفاد بأنه "تلقى معلومات حول مجموعة مسلحة محددة تنوي السفر إلى العاصمة واشنطن، في 16 يناير".

وقال المكتب، إن "المجموعة حذرت من أن محاولات عزل دونالد ترامب (الرئيس الأمريكي الحالي) ستؤدي إلى انتفاضة ضخمة".

وقد اقتحمت مجموعة من أنصار ترامب، مساء 6 يناير، مقر الكونغرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة وسيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا"، كما تم اعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة.