سلطان عمان يصدر النظام الأساسي للدولة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان أمس، مرسومين ساميين، قضى الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة، والثاني بإصدار قانون مجلس عمان.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن المرسوم الأول يقضي بوضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، والتأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.

وأضافت الوكالة أن المرسوم الثاني الخاص بقانون مجلس عمان، يتضمن اختصاصات المجلس وشروط العضوية وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.