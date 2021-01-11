السعودية: قرار أمريكا يضع حدا لتجاوزات الانقلابيين

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وعبّرت الوزارة عن تطلعها في أن يسهم ذلك التصنيف في وضع حد لأعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ، والطائرات من دون طيارـ والأسلحة النوعية، والأموال لتمويل مجهودها الحربي، واستهداف الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار، كما سيؤدي هذا التصنيف لدعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة، وسيجبر قادة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية.وأكدت الوزارة دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفت ومقترحاته لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث.
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