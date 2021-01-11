شكرا لقرائتكم خبر السعودية: قرار أمريكا يضع حدا لتجاوزات الانقلابيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة السعودية بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب؛ في خطوة منسجمة مع مطالبات الحكومة الشرعية اليمنية بوضع حد لتجاوزات تلك الميليشيات المدعومة من إيران وما تمثله من مخاطر حقيقية أدت إلى تدهور الوضع الإنساني للشعب اليمني، واستمرار تهديدها للأمن والسلم الدوليين واقتصاد العالم.

وعبّرت الوزارة عن تطلعها في أن يسهم ذلك التصنيف في وضع حد لأعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ، والطائرات من دون طيارـ والأسلحة النوعية، والأموال لتمويل مجهودها الحربي، واستهداف الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار، كما سيؤدي هذا التصنيف لدعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة، وسيجبر قادة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية.

وأكدت الوزارة دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفت ومقترحاته لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث.