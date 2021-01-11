21 طنا من السلال السعودية لغرب دارفور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 21 طنا و 79 كجم من السلال الغذائية في معسكر كرندنق بمحلية الجنينة التابعة لولاية غرب دارفور السودانية، استفاد منها 1.182 فردا، واصل المركز توزيع كسوة الشتاء للأسر المحتاجة من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في محافظات عمّان وإربد والزرقاء والبلقاء بالأردن، التي تشتمل المساعدات على 1.565 حقيبة شتوية و3.130 بطانية، استفاد منها 7.825 فردا بواقع 1.565 أسرة.

ونفذ المركز دورات تدريبية ضمن مشروع (مهارتي بيدي - 2 ) لتحسين سبل العيش للأيتام ومعيلات الأسر بمحافظة مأرب، في مجال البيطرة بالتنسيق مع مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، استفاد منها 22 متدربا، كما نفذ المركز دورة أخرى في صيانة و برمجة الجوالات استفاد منها 42 متدربا.



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