شكرا لقرائتكم خبر الاستخبارات العراقية تقبض على 3 إرهابيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت الوكالة في بيان أورده موقع (السومرية نيوز) العراقي، «إن الموقفين من المطلوبين وفق قانون الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، مشيرة إلى أنه قد تم إلقاء إلقبض على اثنين في محافظة نينوى والثالث في صلاح الدين».ولفتت إلى صدور مذكرات قبض صادرة بحقهم مسبقا من قبل القضاء لعملهم بما يسمى (قاطعي نينوى وصلاح الدين بتنظيم داعش).
كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات العراقية تقبض على 3 إرهابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.