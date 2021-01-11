الاستخبارات العراقية تقبض على 3 إرهابيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أمس إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش في محافظتي نينوى وصلاح الدين.

وقالت الوكالة في بيان أورده موقع (السومرية نيوز) العراقي، «إن الموقفين من المطلوبين وفق قانون الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، مشيرة إلى أنه قد تم إلقاء إلقبض على اثنين في محافظة نينوى والثالث في صلاح الدين».

ولفتت إلى صدور مذكرات قبض صادرة بحقهم مسبقا من قبل القضاء لعملهم بما يسمى (قاطعي نينوى وصلاح الدين بتنظيم داعش).