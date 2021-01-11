11 قتيلا بصفوف المعارضة السورية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد تقرير حقوقي بمقتل11من مسلحي المعارضة السورية في عملية تسلل مباغتة لقوات النظام بسهل الغاب شمال غرب حماة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي، «إن عملية التسلل أمس، استهدفت نقاط لفصيل (جيش النصر) المنخرط في صفوف الجبهة الوطنية المعارضة، وذلك في محور العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة».

وأشار إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة لافتا إلى انسحاب القوات المتسللة إلى مواقعها.