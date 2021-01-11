6208 إصابات جديدة بكورونا في إيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس تسجيل 91 حالة وفاة، و6208 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و292 ألف حالة.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 56 ألفا، و262 حالة.
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