إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 90 مليونا

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وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 90 مليونا و279 ألف حالة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 90.3 مليونا حتى صباح أمس.وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 90 مليونا و279 ألف حالة.

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