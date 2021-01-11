إيران تساوم كوريا على الناقلة المختطفة

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ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن المتحدث باسم الخارجية سعاد خطاب زاده أن «تسييس قضية ناقلة النفط الكورية الموقوفة، من جانب الحكومة الكورية ودول أخرى، لن يساعد في حل هذه القضية».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت إيران في مساومة جديدة لكوريا الجنوبية على ناقلة النفط المحتجزة، وادعت أنها لا تسعى إلى تسييس القضية.ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن المتحدث باسم الخارجية سعاد خطاب زاده أن «تسييس قضية ناقلة النفط الكورية الموقوفة، من جانب الحكومة الكورية ودول أخرى، لن يساعد في حل هذه القضية».

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