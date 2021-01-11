شكرا لقرائتكم خبر أمريكا تضيق الخناق على الإرهاب الإيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن الولايات المتحدة جمعت 7 ملايين دولار من الأموال الإيرانية التي ستخصص لتقديم تعويضات للضحايا الأمريكيين، للإرهاب الدولي الذي يرعاه نظام الملالي.

وقال المدعي الأمريكي بريان د. شرودر «أشكر شركاءنا في إنفاذ القانون على اجتهادهم طويل الأمد والمتفاني في تأمين هذه الأموال لضحايا الإرهاب الذي ترعاه إيران».

وأعربت أمريكا عن تقديرها لتعاون السلطات الإماراتية وقسم مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية بشرطة دبي وحكومة رأس الخيمة، ومكتب المدعي العام لجورجيا، ومكتب المدعي العام الأمريكي، ووزارة العدل في جمهورية كوريا، التي لولاها لما كان هذا القرار ممكنا.

وأكد الوكيل الخاص المسؤول روبرت بريت، من مكتب التحقيقات الفدرالي في أنكوراج، «مكتب التحقيقات الفدرالي سوف يلاحق بقوة أولئك الذين يساعدون ممولي الإرهاب، وأولئك الذين يسيئون استخدام النظام المالي الأمريكي في هذه العملية».

وأضاف «نظرا للجهود التعاونية التي يبذلها مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاؤنا، يسعدنا كثيرا أن يذهب جزء من هذه الأموال المصادرة بنجاح إلى الضحايا الأمريكيين للإرهاب الدولي الذي ترعاه الدولة».

ترويج للإرهاب

وقال جوستين كامبل، الوكيل الخاص المسؤول عن التحقيقات الجنائية، «إن العملاء الخاصين هم خبراء في تتبع تدفق الأموال طوال هذا التحقيق، ويسعدنا أن ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة سوف يتلقون هذه الأموال، وسنواصل العمل مع شركائنا لكشف المعاملات المالية التي تروج للإرهاب».

وأضاف: ابتداء من 2011 وحتى 2014 قام المتآمرون، بمن فيهم ثلاثة مواطنين إيرانيين، ومواطن يزعم أنه أمريكي، بالاحتيال على البنوك الكورية الجنوبية من خلال تقديم مستندات مزيفة، يزعم أنها تظهر أن الشركات الإيرانية تقوم بأعمال تجارية مشروعة مع الشركات الكورية، وبناء على هذه الوثائق المزيفة، نجح المتآمرون في تحويل نحو مليار دولار من الأموال المملوكة لإيران بشكل غير قانوني من كوريا الجنوبية إلى الأسواق المالية العالمية.

المتآمر المزعوم

تم اتهام الأمريكي كينيث زونغ المتآمر المزعوم، في ديسمبر 2016 في مقاطعة ألاسكا، بـ47 تهمة بانتهاك قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية ولوائح المعاملات والعقوبات الإيرانية، وتقديم خدمات غير قانونية إلى الحكومة الإيرانية، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل الأموال، ولا يزال كينيث زونغ في كوريا الجنوبية، حيث أكمل أخيرا عقوبة تزيد على 5 سنوات لانتهاكه القانون الكوري كجزء من المخطط نفسه.

قام المتآمرون بتحويل الأموال المملوكة لإيران إلى حسابات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أنكوراج - ألاسكا في 2018، وحكم قاضٍ فيدرالي على ميتشل زونغ بالسجن لمدة عامين ونصف لدوره في غسيل نحو 968 ألف دولار من الأموال المشتقة من إيران، مع العلم أن الأموال جاءت من معاملات والده غير القانونية مع مواطنين إيرانيين.

مصادرة أموال

وفي دعوى مدنية منفصلة للمصادرة، أُمر ميتشل زونغ وأفراد آخرون من عائلته بمصادرة أصول بقيمة 10 ملايين دولار إلى الولايات المتحدة، والتي تم شراؤها بأموال يمكن عزوها إلى نشاط غير قانوني في سول بكوريا الجنوبية.

بالإضافة إلى محاكمات كينيث زونغ وميتشل زونغ، قدم مكتب المدعي العام الأمريكي شكوى، سعيا لمصادرة أموال في صندوق ثروة سيادي في الإمارات العربية المتحدة، وكانت هذه الأموال، التي يمكن عزوها إلى المخطط، جزءا من دفعة مقدمة قام بها المتآمرون الإيرانيون لشراء فندق شيراتون في تبليسي، جورجيا في 2011 و2012.

الاتفاق المعلن يحل قضية المصادرة مع أمر مقترح بمصادرة 7 ملايين دولار للولايات المتحدة.

تم رفع قضية المصادرة المدنية وما زالت معلقة في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة ألاسكا.

غسيل الأموال

سيتم تخصيص مبلغ 7 ملايين دولار للصندوق الأمريكي لضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة، والذي أنشأه الكونجرس لتقديم تعويضات لبعض الأفراد الذين أصيبوا في أعمال الإرهاب الدولي الذي ترعاه الدولة، بما في ذلك ضحايا وضع الرهائن في السفارة الأمريكية عام 1979 في إيران، من بين الآخرين.

تم رفع دعوى المصادرة والقضية المرفوعة ضد ميتشل وكينيث زونغ من قبل مساعدى المدعي العام للولايات المتحدة ستيفن سكروكي وجوناس ووكر، وتولى نائب الرئيس السابق وو س. لي وكبير محامي الادعاء مايكل أولمستيد من قسم غسيل الأموال واسترداد الأصول التابع للقسم الجنائي التعامل مع الادعاء. قدم مكتب الشؤون الدولية بوزارة العدل مساعدة قيمة في هذا الشأن.