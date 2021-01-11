6 آلاف صحفي عاطل بسبب إردوغان

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ونقلت صحيفة «زمان» التركية، عن نائب رئيس الشعب الجمهوري فيلي أغابابا التركي، في تقرير عن انتكاسة الصحافة والصحفيين الأتراك في 2020، أن 100 صحفي تركي اضطروا للاستقالة من وظائفهم بسبب الرقابة، في حين أصبح 6 آلاف من العاملين في الصحافة والنشر والطباعة عاطلين عن العمل في العامين الماضيين.وكشف التقرير أن العام الماضي شهد حجب نحو ألفي خبر، وحظر الوصول إلى أكثر من 100 موقع، في حين سلط المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا على القنوات التلفزيونية 67 مرة، وأغلقت قناة واحدة، وعلق بث 49 منها، ووجهت 6 إنذارات لقنوات أخرى.
اضطهاد إردوغان للصحفيين:
361 دعوى تلاحقهم
70 سجنوا
6000 تحولوا إلى عاطلين
100 صحفي اضطروا للاستقالة
2000 خبر تم حظرها
67 ملاحقة لقنوات تلفزيونية
49 قناة تم تعليق بثها
6 إنذارات وجهت للقنوات
100 موقع تم حظرها
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