6 آلاف صحفي عاطل بسبب إردوغان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف حزب الشعب الجمهوري المعارض أن عام 2020 شهد فتح 361 دعوى قضائية ضد صحفيين في تركيا.

ونقلت صحيفة «زمان» التركية، عن نائب رئيس الشعب الجمهوري فيلي أغابابا التركي، في تقرير عن انتكاسة الصحافة والصحفيين الأتراك في 2020، أن 100 صحفي تركي اضطروا للاستقالة من وظائفهم بسبب الرقابة، في حين أصبح 6 آلاف من العاملين في الصحافة والنشر والطباعة عاطلين عن العمل في العامين الماضيين.

وكشف التقرير أن العام الماضي شهد حجب نحو ألفي خبر، وحظر الوصول إلى أكثر من 100 موقع، في حين سلط المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا على القنوات التلفزيونية 67 مرة، وأغلقت قناة واحدة، وعلق بث 49 منها، ووجهت 6 إنذارات لقنوات أخرى.

اضطهاد إردوغان للصحفيين:

361 دعوى تلاحقهم

70 سجنوا

6000 تحولوا إلى عاطلين

100 صحفي اضطروا للاستقالة

2000 خبر تم حظرها

67 ملاحقة لقنوات تلفزيونية

49 قناة تم تعليق بثها

6 إنذارات وجهت للقنوات

100 موقع تم حظرها