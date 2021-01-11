إندونيسيا تحدد هوية أول ضحايا الطائرة المنكوبة

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وكانت الطائرة التابعة لشركة سريويجايا للخطوط الجوية من طراز «بوينج 500-737»، سقطت في البحر بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا قبل أيام، وعلى متنها 62 راكبا.وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية، روسدي هارتونو «لقد تمكنا من التعرف على أحد ضحايا الحادث، ويدعى أوكي بيسما».
من ناحية أخرى، قال باجوس بوروهيتو، رئيس الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ، إن «تركيزنا ينصب على انتشال جثث الضحايا، وأوضح أن هناك قطعة من محرك الطائرة تزن نحو 500 كجم، لم يتم انتشالها بعد، حيث فشلت المحاولة الأولى لانتشالها.
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