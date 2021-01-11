التوتر مع تركيا يمدد الخدمة العسكرية الإلزامية باليونان

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ويأتي هذا التغيير وسط استمرار الخلافات مع تركيا حول حقوق التنقيب عن الغاز في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، حيث أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بالفعل عن التمديد في سبتمبر، إلا أنه لم يوضح متى سيدخل حيز التنفيذ.ووفقا لتقارير إخبارية، فإن معظم الوحدات العسكرية اليونانية تعاني من نقص في الأفراد، كما أن عدد السكان اليونانيين يتراجع، مما يؤدي أيضا إلى تراجع أعداد العسكريين.
وتخطط اليونان أيضا لشراء 18 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال، والتي من المقرر أن يوافق عليها البرلمان هذا الأسبوع، بالإضافة إلى فرقاطات جديدة، وغير ذلك من المعدات العسكرية.
ووفقا لأحدث الأرقام، فإن اليونان تنفق 2.58% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وهي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بين الدول أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو).
يشار إلى أنه يتعين على الذكور فوق 18 عاما تأدية خدمة إلزامية بالقوات المسلحة اليونانية، بينما هذه الخدمة اختيارية للإناث.
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