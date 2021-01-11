شكرا لقرائتكم خبر السجن 1057 عاما لداعية «القطط الصغيرة» التركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت محكمة تركية أمس أحكاما بالسجن لأكثر من ألف عام لداعية تلفزيوني، لإدانته بتهم تشمل الاعتداء الجنسي على أطفال والتجسس والجريمة المنظمة.

وذكرت وكالة «الأناضول» التركية أن محكمة في إسطنبول قضت بسجن عدنان أوكتار 1075 عاما وثلاثة أشهر.

وتشمل التهم الموجهة إليه أيضا مساعدة جماعة إرهابية وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني.

وتم اعتقال أوكتار عام 2018 وكان قد اكتسب شهرته باعتياده الظهور على قناته التلفزيونية محاطا بنساء كان يطلق عليهن اسم «قططه الصغيرة»، أثناء تقديمه مناظرات دينية.

وكان تم اعتقال العشرات من أتباعه، وصدرت أحكام قاسية على العديد منهم اليوم الاثنين. وقالت الأناضول «إن إجمالي عدد المتهمين بلغ 236 متهما، 78 منهم معتقلون بالفعل.

وقد نفى أوكتار جميع الاتهامات التي وجهت له، بما في ذلك استغلال الأطفال، معتبرا أن هناك جهات تتآمر ضده.