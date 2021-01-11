الرئاسة التركية تتوقف عن استخدام «واتس اب»

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وستقوم الرئاسة بنقل مجموعات (واتس اب) الخاصة بها إلى تطبيق المراسلة المشفر (بي اي ب)، وهو وحدة تابعة لشركة (تركسيل)، حسبما قالت الرئاسة في رسائل إلى المجموعات.وحذت وزارة الدفاع حذو الرئاسة، ويتزامن هذا التحول مع حملة إردوغان الأوسع ضد منصات التواصل الاجتماعي التي يقول نشطاء «إنها تهدف إلى خنق المعارضة».
وتسمح التغييرات التي تم إجراؤها على شروط وخدمات واتس اب اعتبارا من 8 فبراير بمشاركة البيانات مع الشركة الأم (فيس بوك)، ويجب أن يوافق المستخدمون على الشروط الجديدة، والتي من شأنها أن تسمح بمزيد من الإعلانات الموجهة، أو فقدان الوصول إلى حساباتهم على (واتس اب).
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