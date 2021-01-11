شكرا لقرائتكم خبر البطالة في تركيا ترتفع إلى 12.9% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووفقا لما نقلته وكالة «بلومبيرج» للأنباء، فقد وصلت البطالة بين الإناث إلى 15.5%، بينما وصلت بين الذكور إلى 11.5%، مرتفعة للمرة الأولى بعد تراجعها على مدار الأشهر الثلاثة السابقة.ووصلت البطالة بين الشباب إلى 24.8%، مرتفعة للمرة الأولى بعد 4 أشهر من التراجع.
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