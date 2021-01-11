شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الاثنين، مباشرة، أمام كاميرات التلفزيون، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19، في أحد مستشفيات ولاية ديلاوير.

وقال الرئيس الديمقراطي: «أولويتي الأولى هي ضمان (حقن) اللقاح في أذرع الناس في أسرع وقت ممكن». وكان بايدن تلقى الجرعة الأولى من لقاح (فايزر- بايونتيك) في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أيضاً أمام كاميرات التلفزيون. وقال يومها: «أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافراً. لا داعي للقلق». واشنطن: (أ ف ب)