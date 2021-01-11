شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: لا مناعة جماعية ضد «كورونا» في 2021 رغم اللقاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - (أ ف ب)

نبهت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إلى أن المناعة الجماعية ضد كوفيد-19 لن تتأمن هذا العام على الرغم من بدء توزيع اللقاحات في بلدان عدة.

وقالت المسؤولة العلمية في المنظمة سمية سواميناثان من جنيف: «لن نبلغ المناعة الجماعية في 2021، مشددة على أهمية مواصلة تطبيق إجراءات الحماية مثل التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي ووضع الكمامة؛ للسيطرة على الوباء».