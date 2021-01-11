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«الصحة العالمية»: لا مناعة جماعية ضد «كورونا» في 2021 رغم اللقاحات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - (أ ف ب) 

نبهت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إلى أن المناعة الجماعية ضد كوفيد-19 لن تتأمن هذا العام على الرغم من بدء توزيع اللقاحات في بلدان عدة.

وقالت المسؤولة العلمية في المنظمة سمية سواميناثان من جنيف: «لن نبلغ المناعة الجماعية في 2021، مشددة على أهمية مواصلة تطبيق إجراءات الحماية مثل التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي ووضع الكمامة؛ للسيطرة على الوباء».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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