شكرا لقرائتكم خبر عن بيلوسي: «تواطؤ» الجمهوريين مع ترامب «يعرّض أمريكا للخطر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

أكدت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الاثنين، أن الجمهوريين «يعرضون أمريكا للخطر» عبر «تواطئهم» مع الرئيس دونالد ترامب الذي تتهمه بـ«التحريض على تمرد دامٍ ضد أمريكا» على خلفية أحداث مبنى الكابيتول.

وأبدت بيلوسي أسفها لمعارضة الجمهوريين أن يتم بالإجماع تبني القرار الذي يطلب من نائب الرئيس مايك بنس إقالة ترامب عبر تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي، معتبرة أن «تواطؤهم يعرض أمريكا للخطر ويقوض ديمقراطيتنا ويجب أن يتوقف ذلك»، لافتة إلى أن التصويت على هذا القرار في جلسة عامة سيتم «قريباً».