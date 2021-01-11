شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يعلن حالة الطوارئ وتقليص حركة المسافرين في المطار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الاثنين، حالة الطوارئ الصحية، وتقليص حركة المسافرين في المطار لتصبح 20%. وسيتم فرض حظر تجول ومنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح الخميس، في 14 يناير/ كانون الثاني، ولغاية الساعة الخامسة من صباح الاثنين، في 25 يناير الجاري.

وقال اللواء محمود الأسمر مقرر المجلس الأعلى للدفاع في بيان: «اطلع المجلس على التوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية التي انعقدت اليوم 11/1/2021 برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووافق عليها المجلس الأعلى للدفاع، بعد أن أجرى بعض التعديلات عليها على أن تعطى الموافقة الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، وتقرر إلزام الوافدين من بغداد، إسطنبول، أضنا، القاهرة وأديس أبابا التي تُشكل 85% من عدد حالات الإصابات من الوافدين من أصل نحو 500 حالة شهرياً بالإقامة على نفقتهم 7 أيام في أحد الفنادق، والخضوع لفحص PCR عند وصولهم، وفحص ثان في اليوم السادس من وصولهم، إضافة إلى تقليص حركة المسافرين في مطار بيروت الدولي اعتباراً من تاريخه لتصبح 20 % مقارنة مع أعداد المسافرين القادمين في شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2020، على أن يخضع القادمون إلى فحص فوري. كذلك منع حركة المسافرين القادمين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية. باستثناء العابرين Transit الحاملين لتذاكر سفر بتاريخ العبور».

وأشار إلى أنه تقرر «الطلب الى الوزراء المعنيين تشديد الاجراءات التي يتيحها القانون وحالة التعبئة العامة المعلنة في سبيل الزام المستشفيات الخاصة استحداثة اسرة عناية فائقة مخصصة لمعالجة مرضى كورونا تحت طائلة الملاحقة القانونية والادارية والقضائية».