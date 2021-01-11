شكرا لقرائتكم خبر عن السجن مدى الحياة لليبي قتل 3 في حادث طعن ببريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر قاض بريطاني، الاثنين، حكماً بالسجن مدى الحياة على ليبي قتل ثلاثة رجال في حادث طعن بمتنزه، فيما اعتُبر هجوماً إرهابياً العام الماضي.

وأقر خيري سعد الله (26 عاماً) بقتل الرجال الثلاثة وطعن ثلاثة آخرين بسكين يوم 20 يونيو/ حزيران في بلدة ريدينج الإنجليزية.

وقالت جيني هوبكنز رئيسة قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب بالادعاء البريطاني: «خيري سعد الله نفذ هجوماً وحشياً خطط له مسبقاً على مجموعة من الأصدقاء، كانوا يقضون أمسية في متنزه، كان يفترض أن يشعروا فيه بالأمان الكامل». لندن – رويترز