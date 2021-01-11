شكرا لقرائتكم خبر عن جادة الشانزيليزيه تتحول إلى «حديقة» تحضيراً لأولمبياد 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

أعلن رئيسة بلدية باريس آن إيدالجو، الاثنين، تحويل أشهر جادة في المدينة، الشانزيليزيه، إلى «حديقة استثنائية» قبل الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية في 2024.

وقالت إيدالجو في تصريحات نشرتها صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، «سنبدأ بأعمال تجديد الشانزيليزيه انطلاقاً من ساحة كونكورد قبل الألعاب الأولمبية ثم في كامل مساحة الجادة في وقت لاحق»، من أجل إقامة «حديقة استثنائية».

وتأتي هذه الخطة تجسيداً لمشروع أطلقته في صيف 2018 «لجنة الشانزيليزيه» التي تضم الأطراف الفاعلين في المجالين الثقافي والاقتصادي في الحي، من متاحف ومسارح وصالات سينما وشركات عقارية ومتاجر مستقلة.

وتندرج الخطة في إطار جهود آن إيدالجو لاستحداث مساحات خضراء جديدة في العاصمة الفرنسية المكتظة بالسكان. وقد أطلقت رئيسة البلدية أيضاً مشاريع لإقامة بنى تحتية جديدة للدراجات الهوائية والكهربائية.

واستُصلح الحي للمرة الأولى في 1670 لكن أعاد هندسته البارون هوسمان وهو المهندس الذي تولّى أعمال تجديد باريس في عهد نابليون الثالث منتصف القرن التاسع عشر.

وشهدت الجادة الشهيرة على لحظات بارزة في التاريخ الفرنسي، كما استضافت الكثير من الاحتفالات ومراسم الذكرى والتظاهرات.