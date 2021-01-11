شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق نُصب واشنطن لوجود تهديدات بتعطيل مراسم تنصيب بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

قالت هيئة المتنزهات الوطنية الأمريكية الاثنين، إنها أغلقت نُصب واشنطن حتى 24 يناير/ كانون الثاني لوجود تهديات مستمرة من جماعات شاركت في أحداث الشغب بمبنى الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي بتعطيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير/ كانون الثاني.

وفي بيان بموقعها الإلكتروني قالت هيئة المتنزهات إن التهديدات تشمل التعطيل المحتمل «لتجهيز وتنفيذ أحداث التنصيب التي تدور في عدة أنحاء من المتنزهات» في ناشونال مول بوسط العاصمة الأمريكية.

وجاء في البيان: «رداً على ذلك، ستعلق هيئة المتنزهات الوطنية زيارات نُصب واشنطن اعتباراً من 11 يناير/كانون الثاني 2021 حتى 24 يناير 2021 ويمكن أن تقدم على إغلاق مؤقت للمنافذ العامة إلى الطرق وأماكن انتظار السيارات والحمامات في ناشونال مول وميموريال باركس إذا دعت الظروف لذلك حماية للسلامة العامة وموارد المتنزهات».