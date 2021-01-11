شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يتطلع للانفراد بالصدارة قبل مواجهة ليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يملك مانشستر يونايتد فرصة مواتية للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم قبل القمة المرتقبة ضد مضيفه وشريكه الحالي غريمه التقليدي ليفربول حامل اللقب الأحد المقبل، وذلك عندما يحل ضيفاً على بيرنلي السادس عشر اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى.

ويتقاسم ليفربول ومانشستر يونايتد الصدارة برصيد 33 نقطة لكل منهما مع أفضلية فارق الأهداف لحامل اللقب، وبالتالي فإن فوز فريق «الشياطين الحمر» اليوم سيمكنهم من الانفراد بفارق ثلاث نقاط قبل رحلتهم الى ملعب «أنفيلد» نهاية الأسبوع. وهي المرة الأولى التي يتقاسم فيها مانشستر يونايتد الصدارة في وقت غير مبكر من الدوري المحلي منذ اعتزال مدربه الشهير السير أليكس فيرجسون في نهاية موسم 2012-2013، عندما توج الفريق بطلاً لإنجلترا للمرة العشرين والأخيرة.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز 8 مرات في مبارياته العشر الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة، وتعود خسارته الأخيرة في الدوري الى الأول من نوفمبر الماضي عندما سقط أمام ضيفه أرسنال صفر-1.

ويعاني مانشستر يونايتد من إصابات في خط دفاعه، حيث غاب السويدي فيكتور ليندلوف ولوك شو عن المباراة التي فاز فيها على واتفورد 1-صفر السبت في الدور الثالث لمسابقة كأس الاتحاد، في حين أُجبر العاجي إيريك بايي على الخروج بسبب إصابة في الرقبة قبل نهاية الشوط الأول.

ويحوم الشك حول مشاركة الثلاثي امام بيرنلي، وأعرب مدربه النرويجي أولي غونار سولسكاير عن أمله في تعافيهم قبل القمة أمام ليفربول، معرباً عن ثقته من أن خط دفاعه سيكون أقرب إلى القوة الكاملة للمباراة على ملعب أنفيلد الأحد.