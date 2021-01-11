ألفا سنة من المناعة الموسيقية

لماذا تفردت الموسيقى الغربية بمسار ارتقائي لا نظير له عالمياً؟ ضربة حظ حضارية أن تتكلل مسيرة فنية بالموسيقى السيمفونية. الأرقام خيالية. قيل إن الأعمال السيمفونية في إذاعة استوكهولم تكفي لبث متواصل خمسمئة سنة.

الموسيقى السيمفونية لم تبدأ بعد عصر النهضة، ببزوغ شمس جان سباستيان باخ مثلاً.

تأسست القواعد في اليونان القديمة، حين تصور الفلاسفة ما قبل السقراطيين، أمثال فيثاغورس، العالم كنظام موسيقي، بين كواكبه نسب موسيقية، وبنوا على ذلك ما أسموه «موسيقى الأفلاك». ذلك أدى إلى ترسيخ علاقة الموسيقى بالرياضيات والفلسفة، فحدث أمران عظيمان، الأول رعاية فكرية بنيوية حمتها من الوقوع فريسة المتطفلين. الآخر اكتسابها بُعداً كونياً. للإنصاف، ارتباطها بالمقدس، أخذه اليونانيون من مصر القديمة وما بين النهرين. تلك المناعة المكتسبة ظلت حصناً طوال ألفي سنة.

الآن سنقفز قفزة لنطرح السؤال الاستشرافي: ما هو مستقبل الموسيقى الكلاسيكية، والمقصود ليس هندل وفيردي وسترافنسكي، وإنما مصير الموسيقى السيمفونية؟ هذه يسمونها أيضاً: الموسيقى العارفة، ذات القيمة المعرفية؛ أي غير الشعبية الفولكلورية، ويقال لها الجادة كذلك. لماذا الحديث عن القفزة؟ الحضارة الغربية سائرة نحو الغروب. وقد كانت للفلاسفة أدوات استشعار عجيبة: أوسوالد شبنجلر تحدث عن الأفول في كتابه «تدهور الغرب»، والفيلسوف البريطاني كولن ويلسون في «سقوط الحضارة».

لقد بدا أن الموسيقى الكلاسيكية تودع مسرح الذوق العارف الجاد، فحين حطت الحرب العالمية الأولى الرحال، انطلق قطار «الجاز» و«البلوز» في كل بلاد الدنيا، وأنجب «الروك» و«البوب» و«الراب». بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت موسيقى العصر الجديد بألف شكل وجنس، وصار الكثيرون من المفكرين والمثقفين والنقاد ينظرون بأسى وحسرة إلى سوء المصير الذي ينتظر الموسيقى السيمفونية.

أسى وحسرة في غير محلهما. الموسيقى الكلاسيكية الغربية ستعيد الآن حياة جديدة، ربما لم تعرفها حتى في أزهى عصورها، إنها راحلة إلى الصين. قبل أقل من عقدين عاد إلى الصين مؤلف موسيقي صيني، قال في حديث إلى «بي بي سي»: «إن مستقبل الموسيقى الكلاسيكية في الصين؛ لأن ثلاثمئة ألف صيني يدرسون آلة البيانو».

قبل سنة نشر موقع «فرنسا الموسيقى» مقالاً عنوانه: «لماذا تنفجر الموسيقى الكلاسيكية في الصين»؟ هل تعرفون كم طفلاً صينياً يدرس البيانو؟ خمسون مليوناً. كم طفلاً عربياً يتعلمها؟

لزوم ما يلزم: النتيجة الإدراكية: الأمة حين تنهض، لا يبقى عرق لا ينبض.

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