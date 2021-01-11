التعليم تصدر قرارًا بشأن الدراسة في المدارس التجارية والفندقية نظام 3 و5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، قرارًا وزاريًا بشأن نظام الدراسة والضوابط الخاصة بتقديم الطلاب بالصفوف الثلاثة بالمدارس التجارية والفندقية نظام السنوات الثلاث والخمس.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أنه يتم توزيع الطلاب على الشعب في بداية الصف الثاني بالمدارس الثانوية الفنية التجارية والفندقية نظام السنوات الثلاث طبقًا لعدة ضوابط، على رأسها تمثيل جميع الشعب بالمدرسة الواحدة على أن يتم عمل تنسيق داخلي بالمدرسة طبقًا لرغبات الطلاب ومجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب في نهاية الصف الأول الثانوي.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب ألا يقل عدد الطلاب بالفصل الواحد عن 20 طالبًا على أن يكون الفصل شعبة واحدة ولا يتم الجمع بين أكثر من شعبة بالفصل الواحد، ويتم اختبار الطالب للشعبة عن طريق بطاقة رغبات يوقع عليها الطالب وولي أمره ويدون فيها الطالب جميع الشعب طبقا لترتيب رغباته ولا يجوز تكرار شعبة من الشعب أو عدم كتابة إحدى الشعب بالبطاقة مقرونا بها مجموع درجاته بالصف الأول حتى يتم الترجيح بين الشعب عن طريق لجنة ويتم تشكيلها بالمدرسة تسمي لجنة التنسيق الداخلی.

وشددت الوزارة على أنه بالنسبة للمدارس التي لا يسمح عدد الطلاب فيها بتمثيل جميع الشعب يتم الرجوع فيها إلى رغبة الطالب، ومجموعه بالصف الأول والاقتصار على شعبة أو اتنين بالمدرسة و بالنسبة للطلاب الذين يرغبون في التحويل من شعبة لأخرىزيتم ذلك خلال أسبوعين من بداية العام الدراسي الجديد بشرط أن يكون مجموع درجات الطالب الحاصل عليها بالصف الأول يسمح بدخوله الشعبية المراد التحويل إليها.

وقالت الوزارة إنه لا يجوز التحويل من شعبة إلى أخرى بالصف الثالث الثانوي لاختلاف نوعية المناهح التي درسها الطالب بالصف الثاني وبالنسبة للمدارس الفنية التجارية الفندقية المطبق فيها المناهج القائمة على منظومة الجدارات، يتم تمثيل جميع المهن بالمدرسة من بداية الفصل الدراسي الثاني بالصف الأول، لعدم حدوث خلل في هيئات التدريس بالمدرسة والموزعة على المهن والبرامج ولمسايرة تنوع سوق العمل.

وتابعت الوزارة: "بالنسبة للمدارس الفندقية يتم التوزيع طبقًا لإمكانيات كل مدرسة من الأماكن المخصصة للتدريبات العملية ويتم توزيع الطلاب على المهن البرامج طبقًا لرغبات كل طالب عن طريق بطاقة رغبات يوقع عليها الطالب وولي أمره ويدون فيها الطالب جميع المهن والبرامج بالترتيب طبقًا لأولوية رغباته ولا يجوز أن يترك الطالب إحدى المهن دون تدوينها ولا يجوز له تكرار مهنة".

وذكرت الوزارة: "يتم الفصل بين رغبات الطلاب وتوزيعهم على كل منهنة بشرط حصول الطالب على تقدير جدير في وحدات الفصل الدراسي الأول من أول مرة للتقييم ومجموع درجات الطالب الحاصل عليها في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي".