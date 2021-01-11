الكويت تدعو المواطنين والوافدين لتلقي لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (د ب أ)

دعا مجلس الوزراء الكويتي، المواطنين والمقيمين إلى عدم التردد في تلقي لقاح فيروس كورونا، نظرًا لخطورة الأوضاع الصحية بعد تفشي السلالة الجديدة من الفيروس بشكل متسارع، ولتحقيق كل ما من شأنه العودة الآمنة للحياة الطبيعية.

وقرر المجلس اليوم الاثنين في اجتماعه الأسبوعي تقليص مدة صلاحية فحص (بي سي أر) للمسافرين القادمين إلى 72 ساعة بدلاً من 96 ساعة كما كان معمولا به في السابق، مع إلزام كل القادمين بإحضار فحص الخلو من الفيروس عند قدومهم إلى البلاد.

كما قرر المجلس تحميل شركات الطيران تكلفة إجراء فحصين "بي سي أر" عند الوصول، وخلال فترة الحجر لكافة القادمين إلى الكويت، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17 يناير الجاري.

وأشار المجلس إلى السماح باستقدام العمالة الجديدة عبر منصة "بالسلامة" مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات اعتبارا من الأحد المقبل.

وقد استعرض وزير الصحة الكويتي باسل الصباح خلال الاجتماع آخر مستجدات الوضع الوبائي جراء تفشي فيروس كورونا على المستويين العالمي والإقليمي، وكذلك الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع دخول سلالة كورونا الجديدة للبلاد، والتي انتشرت في أكثر من 30 دولة حول العالم.

كما أحاط وزير الصحة المجلس علما بالوضع الصحي في البلاد وبالخطوات الجارية لتنفيذ خطة التطعيم ضد فيروس كورونا حسب المراحل.