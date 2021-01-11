المغرب يسجل 456 إصابة و24 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، تسجيل 456 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 452 ألفا و988 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 4 ملايين و621 ألفا و23 حالة، منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس الماضي.



وأضاف البيان، بأنه تم تسجيل 24 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7 آلاف

و767 حالة.



كما تم تسجيل ألف و110 حالات شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي 426 ألفا و6 حالات.

تخطي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم حاجز الـ 90 مليون حالة، طبقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد أنه وفقا لإحصائيات الجامعة، فإن عدد حالات الإصابة المسجلة حتى الآن حول العالم بلغ نحو 90 مليونا و5 آلاف

و787 حالة، بينهم مليون و931 ألفا و382 حالة وفاة على الأقل.

وتكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيًا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.