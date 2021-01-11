الجزائر تسجل 225 حالة إصابة بالكورونا و5 حالات وفاة في يوم واحد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الدكتور جمال فورار ، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا فى الجزائر ، اليوم، تسجيل 225 حالة إصابة بفيروس كورونا ، و5 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 102 ألف و369 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2812 حالة وفاة.

وأضاف فورار، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 69 ألفا و403 حالات، بعد شفاء 191 حالة خلال يوم واحد، موضحا

أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 28 مريضا بالعناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ

يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائر ية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

تخطي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم حاجز الـ 90 مليون حالة، طبقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.



وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد أنه وفقا لإحصائيات الجامعة، فإن عدد حالات الإصابة المسجلة حتى الآن حول العالم بلغ نحو 90 مليونا و5 آلاف و787 حالة، بينهم مليون و931 ألفا و382 حالة وفاة على الأقل.