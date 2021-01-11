سوريا: مقتل طفلين وإصابة 10 آخرين في انفجار لغم بريف درعا

ياسر رشاد - القاهرة -

لقي طفلان مصرعهما وأُصيب 10 آخرون بجروح، اليوم الإثنين، من جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالي جنوب سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة درعا قوله، إن لغما من مخلفات المجموعات الإرهابية انفجر في الحي الشرقي من مدينة الشيخ مسكين؛ مما أسفر عن مقتل طفلين وجرح 10 أطفال

آخرين معظمهم من أسرة واحدة.

يذكر أن التنظيمات الإرهابية في كل المناطق التي دخلت إليها زرعت المفخخات والألغام قبل انهزامها، الأمر الذي يؤدي إلى انفجار هذه المخلفات في المدنيين وتتسبب في مقتل وإصابة العديد منهم ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

ويذكر أن خمسة أفراد من الجيش السورى، قتلوا فى

ديسمبر الماضى بينهم ضابط باستهداف حافلة كانت تقلهم في بلدة تسيل في درعا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، ذكرت صفحة يديرها فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في المدينة أن خمسة من أفراد الفرقة الرابعة بينهم ضابط برتبة مقدم قتلوا "بشكل مباشر بالرصاص من قبل إرهابيين مجهولين" في بلدة تسيل بريف درعا الغربي.

ولم يرد مزيد من التفاصيل بشأن الحادث، الذى وقع فى منطقة تنتشر فيها بشكل أساسي قوات الجيش السورى وفصائل مسلحة تدعمها إيران، بالقرب من مدينة تدمر التاريخية.