بايدن: ترامب يجب ألا يظل في المنصب

ياسر رشاد - القاهرة -

أفادت شبكة سكاى نيوز، بأن الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، قال اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكى الحالى، دونالد ترامب يجب ألا يظل في المنصب.

وطرح الأعضاء الديمقراطيون بمجلس النواب، اليوم الإثنين، رسميًا مشروع قرار لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اتهامه بالتحريض على أعمال العنف التي وقعت، الأربعاء الماضي، في مقر الكونجرس؛ تمهيدًا للتصويت

عليه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



وصاغ المشرعون الديمقراطيون مشروع القرار بعد حصار واقتحام الآلاف من أنصار ترامب لمبنى "كابيتول" الذي يضم الكونجرس، بينما كانوا أعضاؤه يعتزمون التصديق على فوز جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي. وخلفت أعمال العنف تلك ما لا يقل عن

5 قتلى.

ويتهم الديمقراطيون الرئيس في مشروع قرار العزل "بالتحريض عمدا على العنف ضد حكومة الولاياتالمتحدة"، وأنه "أطلق تصريحات شجعت عن عمد، ونتج عنها بشكل كان متوقعا، مخالفة وشيكة للقانون في الكابيتول"، حسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

ووفقا للصحيفة، فإنه من المتوقع أن يُصوِت الديمقراطيون على مشروع القرار خلال هذا الأسبوع، ما لم يفعّل نائب الريس جو بايدن التعديل 25 في الدستور الأمريكي