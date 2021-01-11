اتصال بين رئيسي الأركان الروسي والأمريكي لبحث قضايا الأمن في العالم

ياسر رشاد - القاهرة - صرحت وزارة الدفاع الروسية، بأن رئيس هيئة الأركان الروسية، فاليري غيراسيموف، ناقش خلال اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، مارك ميلي، قضايا الأمن في العالم.

وقال مصدر في الوزارة لوكالة "إنترفاكس" إن المحادثات تناولت "قضايا ذات الاهتمام المتبادل تتعلق بالأمن والحفاظ على الاستقرار في مختلف مناطق العالم"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الاتصال الهاتفي جرى في 11 يناير بمبادرة من الطرف الأمريكي، دون الكشف عن تفاصيله.

وسبق أن أخبرت وزارة الدفاع الروسية بإجراء اتصالات هاتفية بين غيراسيموف وميلي في 27 أغسطس الماضي، حينما اتهمت الوزارة العسكريين الأمريكيين بمحاولة اعتراض دورية للشرطة العسكرية الروسية في سوريا.

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين اثنين أن الحادث أسفر عن جرح "عدد قليل" من عسكريي الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن الإصابات لم تحدث نتيجة أي تبادل لإطلاق النار، وأوضح أحد المتحدثين أنها ناجمة عن "تصادم".

وتتواجد في منطقة شمال شرق سوريا قوات أمريكية وروسية تنسق تحركاتها في إطار آلية منع وقوع الاشتباكات التي تم إنشاؤها عام 2015.

وكذلك أجريا إتصال في 4 يوليو، و28 فبراير الماضيين، وفي أكتوبر 2019.