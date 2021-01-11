الديموقراطيون يمنحون مايك بنس نائب الرئيس مهلة أخيرة لعزل ترامب 

المنامة - ياسر ابراهيم - صعدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الضغط على نائب الرئيس، مايك بنس، للتحرك لإقالة دونالد ترامب من منصبه بسبب دوره في اقتحام الكونغرس الأسبوع الماضي.



ومن المتوقع أن يطرح النواب قرارا يطلب من بنس استخدام التعديل رقم 25 للدستور الأمريكي لإعلان أن الرئيس غير لائق للبقاء في المنصب.



وقيل إن بنس يعارض الفكرة.



وإذا رفض نائب الرئيس ذلك، فسيصوت الديمقراطيون على عزل ترامب الذي حث أنصاره على السير إلى مبنى الكابيتول.



واتهم الديمقراطيون وعدد متزايد من الجمهوريين الرئيس ترامب بدوره في التحريض على أعمال الشغب، بعد تجمع حاشد كرر فيه ادعاءات لا أساس لها بتزوير الأصوات. وقتل في الهجوم خمسة أشخاص، من بينهم ضابط شرطة في مبنى الكونغرس، الكابيتول.



ولم يصدر ترامب أي تصريحات عامة منذ منع حساباته من العديد من منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر، الجمعة.



وكتبت بيلوسي إلى النواب رسالة قالت فيها إن مجلس النواب سيقدم قرارا الاثنين ليطلب رسميا من بنس استخدام التعديل 25 للدستور، الذي سيسمح لبنس بإزالة ترامب من البيت الأبيض ويصبح هو رئيسا بالنيابة.



وقد يصوت مجلس النواب على القرار الثلاثاء. وسيمنح بنس ومجلس الوزراء بعد ذلك 24 ساعة للتصرف قبل تحرك مجلس النواب المحتمل نحو محاكمة ترامب لعزله.



وقالت بيلوسي في رسالتها الأحد: "سنتصرف على وجه السرعة، لأن هذا الرئيس يمثل تهديدا وشيكا. لقد اشتدت الاعتداء المستمر على ديمقراطيتنا الذي يرتكبه هذا الرئيس فظاعة، وهناك حاجة ملحة للتحرك".



وعلى الرغم من أن بنس بدا وكأنه ينأى بنفسه عن الرئيس عندما قال الأحد إنه يعتزم حضور حفل تنصيب بايدن، فإنه لا توجد أي إشارة على أن نائب الرئيس مستعد لاستخدام التعديل 25.



ولم يعلن أي من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إن كانوا سيصوتون لإدانة ترامب بارتكاب مخالفات.



ودعا سيناتور جمهوري، هو بات تومي، ترامب إلى الاستقالة.



وقال تومي في مقابلة مع شبكة إن بي سي "أعتقد أن أفضل طريقة لبلدنا .. هي أن يستقيل الرئيس ويغادر في أسرع وقت ممكن".



وأضاف: "أقر بأن ذلك قد لا يكون مرجحا، لكنني أعتقد أنه سيكون أفضل حل".



وكان العضو الديمقراطي البارز في مجلس النواب، جيمس كلايبورن، قد قال في وقت سابق، لشبكة سي إن إن، إنه من المرجح أن يصوت المجلس على لائحة اتهام ضد ترامب خلال هذا الأسبوع. لكن قد لا يرسل الحزب أي مواد اتهام إلى مجلس الشيوخ لمحاكمة الرئيس، إلا بعد أول 100 يوم من تولي جو بايدن منصبه.



وقال كلايبورن "دعونا نمنح الرئيس المنتخب بايدن 100 يوم يحتاجها لبدء جدول أعماله وتفعيله".



وسيسمح ذلك لبايدن بتشكيل حكومته الجديدة، وبدء السياسات الرئيسية بما في ذلك مكافحة انتشار فيروس كورونا. والشيء الذي يجب أن ُينتظر هو ما إذا كان مجلس الشيوخ قد تلقى بالفعل مواد اتهام ضد ترامب.



وأعلن البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس سيسافر إلى تكساس يوم الثلاثاء، لتفقد جزء من الجدار الحدودي مع المكسيك لتسليط الضوء على عمل إدارته هناك.



وكانت ليزا موركوفسكي، من ألاسكا، أول سيناتورة من الجمهوريين تحث الرئيس على الرحيل. كما قال بن ساسي، السيناتور الجمهوري من نبراسكا، إنه سيدرس لائحة الاتهام إذا وافق عليها مجلس النواب.



في غضون ذلك، وصف حاكم كاليفورنيا الجمهوري السابق، أرنولد شوارزنيغر, ترامب بأنه "أسوأ رئيس على الإطلاق"، وذلك في شريط فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد.



وشبه الممثل العنف، الذي جرى الأربعاء، بعنف ليلة الكريستال، أو ليلة الزجاج المكسور، التي دمرت خلالها الممتلكات اليهودية في ألمانيا النازية عام 1938.



وبينما يحاول المحققون مقاضاة مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، منحت إدارات الشرطة في ولاية فرجينيا وواشنطن بعض الضباط إجازة إدارية، بزعم حضورهم الأحداث وهم خارج أوقات العمل.



وقالت إدارتا الإطفاء في فلوريدا ومدينة نيويورك، إن بعض أفرادها ربما كانوا حاضرين، عندما اقتحمت الحشود مبنى الكابيتول وفقا لوكالة رويترز للأنباء.



ورفض البيت الأبيض إجراءات العزل باعتبارها خطوة "ذات دوافع سياسية"، من شأنها "أن تؤدي فقط إلى مزيد من الانقسام في بلدنا العظيم".



وإذا مضت تلك الإجراءات قدما، فقد يصبح ترامب الرئيس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي يواجه إجراءات العزل لمرتين.



ولكي يحدث ذلك، يجب تقديم لائحة الاتهام إلى مجلس النواب ويمررها عبر التصويت.



وقال كلايبورن، أحد أعضاء مجلس النواب، لشبكة سي إن إن "قد يتخذ الإجراء يوم الثلاثاء أو الأربعاء، لكنني أعتقد أنه سيتم اتخاذه هذا الأسبوع".



وستنتقل الإجراءات إلى مجلس الشيوخ، حيث يكون تصويت الثلثين ضروريا لإقالة الرئيس. وإذا أدين، يمكن لمجلس الشيوخ أيضا إجراء تصويت لمنع ترامب من تولي أي منصب عام مرة أخرى.



لكن كلايبورن، وهو عضو في الكونغرس عن ولاية كارولينا الجنوبية، قال إنه لا يعتقد أنه سيكون من الممكن عزل الرئيس وإجراء محاكمة، قبل أن يترك ترامب منصبه في غضون 10 أيام.



وبدلا من ذلك، يفكر الديمقراطيون في تأجيل إرسال لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ.



لقد دعوا بالفعل نائب الرئيس، مايك بنس، بشكل غير رسمي لتفعيل التعديل رقم 25 من الدستور، الذي سيسمح له بأن يصبح قائما بأعمال الرئيس.



ويُقال إن مثل هذا الإجراء غير مرجح إلى حد كبير، وليس هناك ما يشير إلى أن نائب الرئيس بنس مستعد لاستخدام التعديل.



لكن يبدو أن بنس أبعد نفسه عن ترامب، يوم الأحد، بقوله إنه يعتزم حضور حفل تنصيب جو بايدن، في 20 من يناير/كانون الثاني الجاري.



وكان ترامب قد قال إنه لن يحضر مراسم أداء بايدن اليمين، معترفا الآن بهزيمته في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني ومتعهدا بانتقال سلمي للسلطة، لكنه استمر في الترويج لمزاعم تزوير الانتخابات على نطاق واسع.



وقال الرئيس المنتخب جو بايدن إن قرار العزل يعود إلى الكونغرس، لكنه قال إنه كان يعتقد "منذ فترة طويلة أن الرئيس ترامب ليس لائقا لتولي المنصب".

المصدر: بي بي سي