إسرائيل تقرر بناء 800 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 09:18 مساءً - منذ 21 دقيقة

في خطوة من شأنها عرقلة أي خطوات لإحياء عملية السلام، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الاثنين، ببناء 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات مشيدة فوق أراضي الضفة الغربية.

ويأتي هذا القرار قبل أقل من 10 أيام من تولي الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، السلطة في واشنطن، خلفا لدونالد ترامب الذي شهدت ولايته إطلاق خطة سلام عارضتها السلطة الفلسطينية بشدة.

وقال مكتبه في بيان باللغة العربية “أوعز رئيس الوزراء بدفع مشروع بناء حوالي 800 وحدة سكنية في مناطق يهودا والسامرة”، في إشارة إلى الاسم التوراتي للضفة الغربية، مضيفا “من بينها في بلدتي نوفي نيحاميا وتال ميناشيه حيث سكنت إستير هورغن”.

وهورغن التي تحمل الجنسيتين الإسرائيلية والفرنسية، وجدت مقتولة ليل 21 كانون ديسمبر بالقرب من تلك المستوطنة غرب مدينة جنين في شمال الأراضي الفلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل فلسطينيا بتهمة قتلها.

ولفت البيان إلى “بناء ما يزيد عن 200 وحدة سكنية في ريحاليم (جنوب مينة نابلس) ونوفي نيحاميا (شرق محافظة سلفيت) وذلك كجزء من تنظيم” المستوطنتين.

وكان بايدن الذي سيؤدي اليمين الدستورية الأسبوع المقبل، ألمح إلى أن إدارته ستعيد السياسة الأميركية التي تعارض التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

ومنحت إدارة ترامب دعما أميركيا غير مسبوق لمجموعات المستوطنين، وسلط الضوء عليه إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو عام 2019 بأن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي.

كما أصبح بومبيو في نوفمبر أول دبلوماسي أميركي كبير يزور مستوطنة في الضفة الغربية.

وأكد بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتانياهو الذي يتطلع إلى خوض انتخابات 23 مارس التشريعية المبكرة، في رابع استحقاق مماثل في غضون عامين، أمر “برفع خطة لبناء حوالي 400 وحدة سكنية إضافية في كل من بيت إيل وإفياتار وشافي شومرون وشخونات هفاتيكيم والمنطقة الصناعية بركان وكرني شومرون وجفعات زئيف، إلى مجلس التخطيط الأعلى لتتم المصادقة عليها خلال جلسته المقبلة”.

يوجد حاليا نحو 450 ألف مستوطن في الضفة الغربية، يعيشون وسط ما يقدر بنحو 2.8 مليون فلسطيني.

وتعتبر جميع المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية من قبل معظم المجتمع الدولي.