وزير الصحة البريطاني: إننا في أسوأ مرحلة من جائحة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 09:17 مساءً - منذ 58 دقيقة

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الاثنين، إن البلاد تشهد أسوأ وضع منذ بدء جائحة كوفيد-19، وأن أكثر من 32 ألف شخص دخلوا المستشفيات بسبب إصابتهم بالمرض في المملكة المتحدة.

وقال الوزير البريطاني إن 32,294 شخصا أدخلوا المستشفيات، مضيفا “إننا في أسوأ مرحلة من الجائحة”.

وكانت بريطانيا قد كشفت الشهر الماضي عن انتشار سلالة متحورة من الفيروس أسرع انتشارا.

كما أعلنت السلطات الأسبوع الماضي، تطبيق ثالث إغلاق شامل من نوعه منذ انتشار الفيروس في البلاد.

وقد سجلت بريطانيا 3,081,368 حالة إصابة بالفيروس المستجد، وفقا لآخر إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.