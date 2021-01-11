بعد تهديدات بتعطيل مراسم تنصيب بايدن … إغلاق نُصب واشنطن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 09:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 11 - يناير - 2021 8:10 مساءً

خوفا من إعادة سيناريو اقتحام الكونغرس وانتشار الفوضى وتكرار الشغب من قبل مناصري الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أغلقت هيئة المتنزهات الوطنية الأمريكية، اليوم الإثنين نُصب واشنطن حتى 24 كانون الثاني.

وأوضحت الهيئة أن هذا الإغلاق يأتي ”لوجود تهديدات مستمرة من جماعات شاركت في أحداث الشغب بمبنى الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي، بتعطيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 كانون الثاني/يناير“.

وذكرت، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن التهديدات تشمل التعطيل المحتمل ”لتجهيز وتنفيذ أحداث التنصيب التي تدور في عدة أنحاء من المتنزهات“، في ناشونال مول بوسط العاصمة الأمريكية.

وجاء في البيان: ”ردا على ذلك، ستعلق هيئة المتنزهات الوطنية زيارات نُصب واشنطن اعتبارا من 11 كانون الثاني/يناير 2021 حتى 24 كانون الثاني/يناير 2021“.

وأضاف أنه يمكن للهيئة أن ”تقدم على إغلاق مؤقت للمنافذ العامة، والطرق وأماكن انتظار السيارات والحمامات في ناشونال مول وميموريال باركس إذا دعت الظروف لذلك؛ حمايةً للسلامة العامة وموارد المتنزهات“، وذلك بحسب إرم نيوز”.