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الإمارات ترحب بقرار أمريكا تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

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محمد الفلاح - الإثنين 11 يناير 2021

رحّبت الإمارات بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، مؤكدةً أن ممارسات الجماعة الإرهابية هي سبب المأساة الإنسانية التي يعيشها اليمن.

 

وقال  الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، على حسابه الرسمي في "تويتر": "نرحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب".

 

وأضاف: "انقلاب الميليشيا الحوثية على الدولة ومؤسساتها وعلى المجتمع اليمني ونسيجه الاجتماعي والمدني أشعل شرارة العنف والفوضى، وأدى إلى التدهور المأساوي للوضع الإنساني في اليمن الشقيق".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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