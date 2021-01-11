شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من احتجاجات عنيفة.. 15 ألفًا من القوات لتأمين تنصيب بايدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الجنرال دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطني الأمريكي اليوم الاثنين، إنه تم تكليف الحرس الوطني بتعبئة نحو 15 ألفا من القوات في العاصمة واشنطن لدعم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأضاف هوكانسون للصحفيين أنه من المتوقع نشر قوات قوامها نحو عشرة آلاف في المدينة بحلول يوم السبت لتعزيز الأمن وتأمين النقل والإمداد والاتصالات.

بينما حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي من احتجاجات عنيفة قبيل تنصيب بايدن.